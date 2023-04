UNO-Experte soll Menschenrechtslage in Haiti beobachten. (AP / Odelyn Joseph)

Wie das Büro von UNO-Menschenrechtskommissar Türk in Genf mitteilte, soll der US-Jurist William O'Neill die Entwicklung beobachten und die Regierung in Port-au-Prince sowie zivilgesellschaftliche Organisationen beraten. Besondere Aufmerksamkeit werde O'Neill auf die Situation von Kindern und auf Menschenhandel legen.

Hintergrund der Ernennung ist die ausufernde Bandenkriminalität in Haiti. Das Land befindet sich in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Hälfte der Bevölkerung lebt nach UNO-Angaben in Armut und Hunger.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.