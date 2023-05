Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Spezialeinheit RSF haben die Menschen im Sudan in eine Ausnahmesituation gestürzt. (picture alliance / AA / Omer Erdem)

Etliche Moscheen und Kirchen seien angegriffen worden, sagte der UNO-Experte für Menschenrechte im Sudan, Nouicer, der Katholischen Nachrichten-Agentur. Betroffen seien auch historische Stätten wie etwa der alte Markt der Nil-Metropole Omdurman, der Mitte Mai durch Brandstiftung zerstört worden war. Nouicer berichtete, die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Spezialeinheit RSF hätten die Menschen seit Mitte April in eine Ausnahmesituation gestürzt. Die Kriegsgegner zeigten vollkommene Missachtung für das Leben von Zivilisten. Millionen Sudanesen seien derzeit ohne Zugang zu Nahrung, Wasser, Strom und Medikamente, oft in ihren Wohnungen verschanzt. Auch nach Inkrafttreten der Feuerpause am Montag kommt es im Sudan weiter vereinzelt zu Kämpfen.

