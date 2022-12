Außenmauer des berüchtigten Ewin-Gefängnisses in Teheran im Iran. Hier wird Sadeghi aktuell festgehalten. (dpa Report)

Wie die Mitglieder des UNO-Gremiums in Genf mitteilten, leide Arasch Sadeghi an lebensbedrohlichem Knochenkrebs. Seit seiner Verhaftung im Oktober würden ihm einige Medikamente vorenthalten, die er benötige, hieß es. Die iranischen Behörden brächten sein Leben in unmittelbare Gefahr.

Der Menschenrechtsaktivist war im Zuge der landesweiten Proteste festgenommen worden, die durch den Tod der Kurdin Mahsa Amini ausgelöst worden waren.

In der iranischen Provinz Sistan-Balutschistan schlossen sich heute Frauen den Protesten gegen die Führung in Teheran an. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf verifizierte Videos berichtet, gingen in der Provinzhauptstadt Sahedan mehrere Demonstrantinnen auf die Straße. Auf Transparenten war die Aufschrift "Frauen, Leben, Freiheit" zu lesen. Dem Bericht zufolge hatten in der streng konservativen Provinz bisher nur Männer demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.