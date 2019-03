Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte wird auf Einladung der Regierung von Präsident Maduro mehrere Experten nach Venezuela entsenden.

Das teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Die Fachleute würden am 11. März in dem Land erwartet und sich dort bis zum 22. März aufhalten. In dieser Zeit wollten sie mit Vertretern der Regierung und des Parlaments aber auch mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen sowie Repräsentanten der Zivilgesellschaft sprechen. Aufgabe sei es, einen möglichen Besuch der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, in Venezuela vorzubereiten. In dem südamerikanischen Land stehen sich Präsident Maduro und der selbst ernannte Interims-Staatschef Guaidó in einem Machtkampf gegenüber. Dieser wird von Deutschland und zahlreichen anderen Staaten unterstützt.