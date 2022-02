Einem aktuellen Bericht zufolge wurden 2021 fast 73.000 Menschen vertrieben, was laut den Vereinten Nationen einem sprunghaften Anstieg von mehr als 180 Prozent entspricht. Die Hauptursache für die Flucht oder Zwangsumsiedlung der Menschen sei die Gewalt durch bewaffnete Gruppen. Zivilisten, die in ihrer Region blieben, seien oft von Ausgangssperren betroffen.

Die meisten Vertreibungen in Kolumbien gibt es demnach in Regionen, in denen Drogen produziert werden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.