Die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks in Deutschland, Lumpp, hat sich besorgt über die Lage von Geflüchteten in Europa geäußert.

Es gebe beunruhigende Tendenzen, den Flüchtlingsschutz auszuhöhlen, betonte Lumpp. Vor allem an den Außengrenzen der EU sei die Situation vieler Schutzsuchender prekär. Dagegen lobte Lumpp das deutsche Engagement für Geflüchtete. Die Bundesrepublik sei einer der wichtigsten Partner für das Hilfswerk. Lumpp trat in dieser Woche die Nachfolge des kommissarischen UNHCR-Vertreters in Deutschland, Remus, an.



Zuletzt hatte die Situation zahlreicher Geflüchteter im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina für Diskussionen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.