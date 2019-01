Das UNO-Flüchtlingshilfswerk kritisiert Rückführungen von im Mittelmeer Geretteten nach Libyen.

Angesichts von gewaltsamen Auseinandersetzungen und Menschenrechtsverletzungen dürften Migranten nicht in das nordafrikanische Land zurückgebracht werden, erklärte das UNHCR in Genf. Nötig sei vielmehr eine umgehende Ausweitung der Seenotrettung, eine funktionierende Einsatz-Koordination und schnelle Landungen in sicheren Häfen. Auch müssten alle Maßnahmen zurückgenommen werden, die den Einsatz von Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer behindern.



Zugleich forderte das UNHCR, dass alle bei einer schnellen Rückkehr in ihre jeweiligen Länder unterstützt werden müssten, für die kein Asyl oder andere Formen des internationalen Schutzes gelten.