Die Überquerung des Mittelmeers wird nach Ansicht des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR für Flüchtlinge und Migranten zunehmend gefährlich.

Das liege daran, dass Menschenschlepper beim Transport mehr Risiken eingingen. Grund sei die libysche Küstenwache, die immer mehr Schlepperboote bereits in Küstennähe abfingen, so das UNHCR. Bereits beim Ablegen der Boote steige das Risiko für Flüchtlinge und Migranten, an Bord zu sterben. Auch wenn die Zahl der Mittelmeerüberquerungen im Vergleich zu früheren Jahren gesunken sei, verlaufe die Reise nun tödlicher als zuvor. Im vergangenen Jahr kam auf 42 Menschen, die Europa erreichten, ein Todesfall. In diesem Jahr lag das Verhältnis bei 1 zu 18.



Der Sondergesandte des UNHCR, Cochetel, appellierte an Europa, Verantwortung zu übernehem und sich in den Ländern zu engagieren, aus denen die Hilfesuchenden kämen. Es sei zu spät, wenn die Menschen bereits in Libyen angekommen seien und sich an Schlepperbanden wandten. Durch das frühere Eingreifen der Küstenwache versuchten die Schlepper, mehr Geld aus insgesamt sinkenden Flüchtlingzahlen herauszuschlagen. Dadurch stiegen auch die Fälle von Skalverei, Zwangsarbeit und Prostitution.