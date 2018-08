UNO-Flüchtlingskommissar Grandi hat die Europäische Union aufgefordert, Verantwortung für die rund 150 Migranten an Bord des italienischen Küstenwachenschiffs "Diciotti" zu übernehmen.

Die Mitgliedsstaaten sollten den aus dem Mittelmeer geretteten Menschen Asyl anbieten, sagte Grandi. Es sei an der Zeit, den Wettlauf darum, wer am wenigsten Verantwortung übernehme, zu beenden.



Vertreter mehrerer EU-Länder konnten sich gestern bei einem Treffen in Brüssel nicht auf eine Verteilung der Flüchtlinge einigen. Seit Tagen liegt das italienische Schiff "Diciotti" im Hafen von Catania in Sizilien, allerdings dürfen die Gerettenen nicht von Bord. Die italienische Regierung fordert Zusagen der anderen EU-Länder, die Migranten aufzunehmen.