Der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Grandi, hat erneut auf die schwere humanitäre Krise in der äthiopischen Region Tigray hingewiesen.

Der Zugang zu den ländlichen Gebieten sei dringend nötig, sagte Grandi in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Andernfalls könnten die Menschen dort nicht versorgt werden. Grandi wies darauf hin, dass die äthiopische Regierung bereit sei, den Zugang nach Tigray für humanitäre Organisationen zu verbessern. Allerdings sei die Sicherheitslage weiterhin sehr brüchig. Das habe die Entsendung von Mitarbeitern der Hilfsorganisationen verlangsamt. Der Zugang sei aber unbedingt notwendig, um Lebensmittel und andere Dinge an die Menschen zu verteilen.



Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.