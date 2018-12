Nach dem UNO-Migrationspakt wird Tschechien möglicherweise auch dem globalen Flüchtlingspakt seine Zustimmung verweigern.

Ministerpräsident Babis sagte der Zeitung "Pravo", über Migrationspolitik und die Aufnahme von Flüchtlingen dürften nicht internationale Institutionen entscheiden, sondern nur die Staaten selbst. Tschechien solle sich daher zu nichts verpflichten. Gleichzeitig räumte Babis allerdings ein, dass der Flüchtlingspakt rechtlich nicht verbindlich ist.

Die UNO-Vollversammlung will ihn heute in New York verabschieden.



Ziel ist es, unter anderem diejenigen Staaten zu entlasten, die besonders viele Menschen aufnehmen - etwa durch Investitionen in Infrastruktur und Bildung.