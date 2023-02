Nach Erdbeben

Rettungstrupps bergen in der türkischen Stadt Kahramanmaras nach 96 Stunden eine Frau lebend aus den Trümmern. (dpa/picture alliance/Emin Sansar)

In Syrien kamen nach offiziellen Angaben rund 3.400 Menschen ums Leben. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. In den Rebellengebieten fehlt es weiter an allem. Die Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes ist inzwischen in Syrien eingetroffen, um Hilfslieferungen vorzubereiten. Auch WHO-Chef Tedros wird heute in Syrien erwartet.

Der türkische Präsident Erdogan ist ebenfalls im Erdbebengebiet unterwegs. Er räumte ein, dass die Hilfe nicht so schnell erfolge wie erhofft. Man habe aber mehr als 76.000 Menschen in andere Provinzen in Sicherheit gebracht. Nach jüngsten Angaben sind in der Türkei mehr als 19.000 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Stunden nach dem Beben gelang es Rettungskräften am Mittag, noch Überlebende aus den Trümmern zu retten.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.