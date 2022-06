Demonstranten protestieren gegen den Umgang mit Flüchtlingen. Beim jüngsten Ansturm auf die spanische Exklave Melilla sind mindestens 23 Menschen gestorben. (picture alliance / ZumaPress / Guillermo Gutierrez)

Spanien und Marokko müssten eine "effiziente und unabhängige" Untersuchung ermöglichen, sagte die Sprecherin des UNO-Menschenrechtskommissariats, Shamdasani, in Genf. Dadurch solle sichergestellt werden, dass mögliche Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Der Tod der Migranten nach dem Massenansturm auf den Grenzzaun der in Marokko liegenden spanischen Exklave hatte international für Empörung gesorgt. Das Thema soll nun auch in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates am Mittwoch zur Sprache kommen.

Shamdasani äußerte sich auch zum Fund von mindestens 48 toten Migranten am Montag in einem LKW im US-Bundesstaat Texas. Dies verdeutliche einmal mehr die Bedeutung sicherer Routen für die Migration. Diejenigen, die für den Tod der Migranten verantwortlich seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

