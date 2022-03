Dringlichkeitssitzung der UNO-Vollversammlung zum russischen Angriff auf die Ukraine. (AFP)

Die UNO-Beauftragte für politische Angelegenheiten, DiCarlo, sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates in New York, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Im humanitären Völkerrecht sei eindeutig geregelt, dass direkte Angriffe auf Zivilisten bei Militäreinsätzen verboten seien. Dennoch sei es in der Ukraine so, dass wahllos auch Wohngebiete beschossen würden.

Nach Angaben der US-Regierung attackiert Russland in der Ukraine vermehrt zivile Einrichtungen. Man habe eine Zunahme der Angriffe auf entsprechende Infrastruktur und Ziele festgestellt, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium. Die Regierung in Moskau hat dagegen wiederholt bestritten, Zivilisten anzugreifen.

