UNO-Generalsekretär Guterres hat dazu aufgerufen, stärker gegen Genitalverstümmelungen von Mädchen und Frauen vorzugehen.

Es handele sich um eine abscheuliche Verletzung der Menschenrechte, erklärte Guterres anlässlich des morgigen Internationalen Tages gegen Genitalverstümmelung. Dadurch würden Leben und Gesundheit gefährdet und den Opfern die Würde geraubt. Guterres betonte, die UNO habe das Ziel ausgegeben, die brutale Praxis bis spätestens 2030 weltweit zu beenden.



Menschenrechtlern zufolge sind Genitalverstümmelungen in vielen afrikanischen Ländern verbreitet. Auch in Deutschland sollen tausende Frauen betroffen sein. Der Berliner Senat kündigte an, eine Koordinierungsstelle einzurichten, um die Präventionsarbeit zu verbessern.