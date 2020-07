In ärmeren Ländern steigt die Zahl der Corona-Infektionen unter anderem deshalb, weil es für viele Menschen nicht möglich ist, zuhause zu bleiben: Sie müssen Geld verdienen. Die UNO wirbt deshalb für ein zeitlich befristetes Grundeinkommen für knapp drei Milliarden Menschen weltweit - und hält es für finanzierbar.

Wer könnte das Grundeinkommen bekommen?

Das UNO-Entwicklungsprogramm UNDP will mit dem Grundeinkommen erreichen, dass Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, geschützt werden und die Verbreitung des Coronavirus gebremst wird. So steht es in einem in New York vorgestellten Bericht.



Der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP, Steiner, sagte, in einer beispiellosen Zeit wie dieser müsse man neue Ansätze finden, um zu handeln. 70 bis 80 Prozent der Menschen in armen Ländern arbeiteten im informellen Sektor. Das heißt: Sie stellen selbst Produkte her und verkaufen diese auf Märkten oder sie bieten einfache Dienstleistungen an.



"Im Lockdown zuhause zu bleiben ist für die wenigsten von ihnen möglich", betonte Steiner. Schließlich gebe es in den Entwicklungsländern keine sozialen Sicherungssysteme wie Arbeitslosenhilfe oder Kurzarbeitergeld wie in westlichen Ländern. Ein Grundeinkommen könnte diesen Menschen die Möglichkeit geben, für eine gewisse Zeit ihre Arbeit auszusetzen und so die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus zu reduzieren.

Wie könnte das Programm finanziert werden?

Dem UNO-Entwicklungsprogramm schwebt vor, die finanzielle Unterstützung für einen Zeitraum von sechs Monaten zu zahlen. Das Geld solle zwar aus den nationalen Haushalten der betreffenden Länder kommen, doch ein solches Projekt brauche auch internationale Unterstützung. "Es geht nicht um Almosen, sondern um eine Verschiebung der Fristen für die Schuldentilgung und Zinszahlungen der Entwicklungs- und Schwellenländer", sagte Steiner. Die Kosten für das Grundeinkommen für drei Milliarden Menschen schätzt UNDP auf monatlich knapp 200 Milliarden US-Dollar. Das seien zwölf Prozent der Ausgaben aller Maßnahmen gegen das Coronavirus in diesem Jahr.



Für eine Aussetzung der Schulden für Entwicklungsländer hatte sich angesichts der Pandemie bereits UNO-Generalsekretär Guterres stark gemacht. Die Corona-Krise und die drohende globale Rezession könnten sonst eine Welle von Staatsbankrotten in armen Ländern auslösen, hatte Guterres gewarnt.

Wie realistisch ist eine Umsetzung?

UNDP-Leiter Steiner meint, die Pläne für ein Grundeinkommen seien zwar für ambitioniert, dennoch arbeite man "nicht in einem Sciencefiction-Bereich". So habe etwa Togo in Westafrika monatliche Ausgaben in ein Hilfsprogramm umgelegt, um insbesondere Frauen, die im informellen Sektor arbeiten, zu unterstützen. Außerdem greife Pakistan 17 Millionen Haushalten unter die Arme.



Zuletzt hatte sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) besorgt gezeigt über den rapiden Anstieg der Corona-Infektionen in Afrika. Die Zahlen seien zwar in den meisten Ländern noch niedrig, der Anstieg aber stark, innerhalb einer Woche in Namibia etwa um 69 Prozent, in Botsuana um 66 Prozent und in Sambia um 57 Prozent.



In Deutschland hat die Corona-Krise die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen belebt. Dazu finden Sie hier mehr.