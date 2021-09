Der deutsche Außenminister Maas wirbt für humanitäre Hilfe für die Menschen in Afghanistan.

Der SPD-Politiker sagte vor einer UNO-Geberkonferenz für das Land, es liege an der internationalen Gemeinschaft, jetzt Verantwortung zu übernehmen. Die humanitäre Hilfe setze entsprechenden Zugang für die Organisationen voraus. Zudem dürften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit nicht Einschüchterung, Willkür und Einschränkungen durch die Taliban fürchten. Maas betonte, es stehe weiter kein Engagement in Afghanistan zur Debatte, das über reine Nothilfe hinausgehe.



Bei der UNO-Geberkonferenz in Genf sollen mehr als 600 Millionen Dollar für Afghanistan aufgebracht werden. Bundesentwicklungsminister Müller (CSU) warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor einer drohenden humanitären Krise in Afghanistan. Grund sei nicht nur die Machtübernahme durch die Taliban. Eine schwerwiegende Dürre und die Corona-Pandemie kämen hinzu.



Der Präsident der Diakonie Deutschland, Lilie, mahnte Garantien an, dass das Geld auch bei den Menschen ankomme. Sonst könne es passieren, dass die Mittel wieder für unterschiedliche Formen von Korruption und den Terrorkampf der Taliban verwendet würden, sagte Lilie im Deutschlandfunk. Er mahnte zudem an, dass eine große Zahl an Flüchtlingen aus dem Land herausgeholt werden solle.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.