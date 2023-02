Die Exekutivdirektorin des UNO-Fonds "Education cannot wait" (ECW), Yasmine Sherif (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / John Lamparski)

Zur Eröffnung verwies Friedensnobelpreisträgerin und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai aus Pakistan auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern. In einer Videobotschaft sagte sie, wenn die internationale Gemeinschaft nicht mehr tue, gerieten Mädchen bald in Vergessenheit. Malalas Vater betonte mit Blick auf die Lage in Afghanistan, es sei falsch, Hilfsgelder zurückzuhalten. Damit bestrafe man die Menschen für die Fehler der Taliban.

Die Vereinten Nationen hoffen auf Zusagen über 1,5 Milliarden US-Dollar für die kommenden vier Jahre. Das Geld soll Organisationen in 44 Ländern dabei helfen, Schulen zu bauen, Unterrichtsmaterial zu beschaffen und psychosoziale Unterstützung zu leisten. Für die deutsche Regierung nimmt Bundesentwickungsministerin Schulze an der Konferenz teil.

