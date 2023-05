Immer wieder sind afrikanische Länder wie Äthiopien und Somalia stark von Dürre betroffen. (picture alliance / AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi)

Im Vorfeld des Treffens hieß es aus Kreisen der Vereinten Nationen, allein für dieses Jahr seien Hilfen im Wert von mindestens sieben Milliarden US-Dollar nötig. Betroffen sind Staaten wie Äthiopien, Kenia und Somalia. Neben den Auswirkungen einer langanhaltenden Dürre sind auch der Bürgerkrieg in Äthiopien sowie eine Cholera-Epidemie Grund für die angespannte Lage in der Region am sogenannten Horn von Afrika. Hinzu kommen die stark gestiegenen Öl- und Agrarpreise.

Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef droht 1,9 Millionen Kindern in Ostafrika der Hungertod.

