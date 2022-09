Die UN-Vollversammlung beginnt 20. September in New York. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird daran teilnehmen (picture alliance / AA / Aytac Unal)

UNO-Generalsekretär Guterres sieht die teilnehmenden 150 Staats- und Regierungschefs vor immensen Aufgaben. Es gelte, nicht nur den Planeten zu retten, der buchstäblich in Flammen stehe, sondern auch die hartnäckige Corona-Pandemie zu bewältigen. Von deutscher Seite hieß es, die Bundesrepublik wolle die am stärksten von Klimawandel und Ernährungskrise betroffenen Staaten unterstützen und ihnen mehr Gehör verschaffen. So erklärte etwa Bundesaußenministerin Baerbock, sie werde die Generaldebatte nutzen, um die Anliegen der Partner in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Arabischen Welt in den Mittelpunkt zu stellen. Bundesentwicklungsministerin Schulze sprach sich dafür aus, die Hilfe auf Regionen zu konzentrieren, in denen der russische Krieg ohnehin vorhandene Notlagen weiter verschärfe. Dazu zählten etwa die Sahel-Zone, aber auch die Länder im Nahen Osten, die Hauptzufluchtsort für syrische Flüchtlinge seien, sagte sie den Funke Medien. Vor der UNO-Vollversammlung wird auch Bundeskanzler Scholz sprechen.

