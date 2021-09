In New York hat die Generaldebatte der 76. UNO-Vollversammlung begonnen. UNO-Generalsekretär Guterres sagte zum Auftakt des Treffens, die Welt müsse aufwachen. Er verwies auf die Corona-Pandemie und die Klimakrise. Auch US-Präsident Biden mahnte einen größeren Einsatz für den Klimaschutz an. Zu der einwöchigen Konferenz werden etwa 100 Staats- und Regierungschefs persönlich erwartet, weitere schalten sich per Video zu.

Guterres sagte, er befürchte, dass sich die Welt in zwei Gruppen aufspalte. Um Vertrauen zurückzugewinnen und Hoffnung zu schaffen, brauche es Zusammenarbeit.



Außerdem forderte der UNO-Generalsekretär mehr Engagement gegen den Klimawandel. Dessen verheerenden Folgen sei die Menschheit immer stärker ausgesetzt. Das international vereinbarte Ziel, den Temperaturanstieg auf bis zu 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, sei immer schwerer zu erreichen. "Das Fenster schließt sich rasch", hielt Guterres fest.

Biden bekennt sich zu internationalen Bündnissen

Mit der Generaldebatte wird das 76. Sitzungsjahr der UNO-Vollversammlung eingeläutet. Die Auftaktrede hielt US-Präsident Biden. Auch er betonte, jede Nation müsse die größten Ambitionen mit zur Weltklimakonferenz in Glasgow bringen. Biden kündigte an, dass die USA ihre Klimahilfen für ärmere Länder verdoppeln. Die Welt nähere sich in bedrohlichen Schritten einem Punkt ohne Wiederkehr.



Der US-Präsident nutzte seinen Auftritt außerdem für ein klares Bekenntnis zum Multilateralismus. Die Sicherheit, der Wohlstand und die Freiheit der Staatengemeinschaft sei so verwoben wie nie zuvor, betonte Biden. Die USA seien zurück am Tisch internationaler Foren wie den Vereinten Nationen. Um sich internationalen Herausforderungen wie Covid-19, der Klimakrise oder nuklearer Bedrohung zu stellen, sei die Zusammenarbeit aller Länder vonnöten.



Das Ende des US-Einsatzes in Afghanistan sieht der US-Präsident als Start einer neuen Ära der Diplomatie anstelle von militärischen Interventionen. Militärische Lösungen seien immer das letzte geeignete Mittel. Bomben und Kugeln könnten die Menschheit nicht gegen Covid-19 schützen, so der US-Präsident. Die drei größten Herausforderungen seien es, jetzt Leben zu retten, die Welt zu impfen, und besser vorbereitet zu sein.

Maas warnt vor humanitärer Katastrophe

Bundesaußenminister Maas, der Deutschland zusammen mit Bundespräsident Steinmeier bei dem Treffen in New York vertritt, erklärte vor dem Treffen, er wolle sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen, dass die Hilfe für notleidende Menschen in Afghanistan vorangetrieben werde. Die Weltgemeinschaft müsse ihre Kräfte jetzt bündeln, um eine drohende humanitäre Katastrophe zu verhindern, sagte der SPD-Politiker vor seiner Abreise nach New York. Die Hilfe für Afghanistan solle vor allem über die Organisationen der Vereinten Nationen laufen. Sie hätten Mittel und Wege, um passgenau zu helfen.



Am Rande der UNO-Generalversammlung wollen sich die Außenminister der G20-Staaten treffen, um über Afghanistan zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.