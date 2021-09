Die UNO-Generaldebatte wird heute in New York fortgesetzt.

Der israelische Ministerpräsident Bennett wird erstmals seit seiner Wahl vor der Vollversammlung sprechen. Zudem finden zahlreiche Nebenveranstaltungen statt. Außerdem soll bei Beratungen zur Ernährungssicherheit die globale Hungerkrise in den Blick genommen werden. Die Vereinten Nationen rufen die Mitgliedsländer und internationale Organisationen auf, Progamme für eine bessere Ernährung der Menschen aufzusetzen.



Nachdem die Generaldebatte aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr weitgehend digital stattfand, sind in diesem Jahr viele Staats- und Regierungschefs wieder nach New York gereist. Für Deutschland soll am Freitag Bundespräsident Steinmeier sprechen.

