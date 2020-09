Der britische Premierminister Boris Johnson hat zur internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen.

Nach neun Monaten Pandemie stehe die internationale Gemeinschaft "zerfleddert" da, sagte der Premier in einer Videobotschaft zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Konkret kündigte Johnson an, die bevorstehende britische G7-Präsidentschaft im kommenden Jahr zu nutzen, um die Welt wieder zusammenzubringen. Hierzu stellte er einen Plan zur Vorbeugung künftiger Pandemien vor. Dieser sieht unter anderem die Gründung eines Forschungsnetzwerkes für Infektionskrankheiten in aller Welt vor, das gefährliche Erreger identifizieren können soll, bevor sie von Tieren auf Menschen überspringen.



Derweil demonstrierten in der britischen Hauptstadt London erneut tausende Menschen gegen die verschärften Maßnahmen der Regierung. Nach Angaben der Polizei kam es dabei auch zu Zusammenstößen. Zehn Menschen seien festgenommen und vier Polizisten verletzt worden.



Angesichts der stetig steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen waren in England in der vergangenen Woche neue Restriktionen in Kraft getreten. Großbritannien verzeichnet mit derzeit über 42.000 die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Europa.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.