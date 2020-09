Russlands Präsident Putin hat bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen für den Corona-Impfstoff seines Landes geworben.

In einer Videoansprache des virtuell durchgeführten Treffens bot er an, alle UNO-Mitarbeiter kostenlos mit dem zuerst in seinem Land zugelassenen Vakzin impfen zu lassen. Zudem schlug der Kremlchef eine Online-Konferenz auf höchster Staatsebene für Länder vor, die an einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen interessiert seien. Kubas Staatschef Díaz-Canel machte den Kapitalismus für die derzeitige Lage mitverantwortlich. Die "multidimensionale Krise" zeige deutlich tiefgreifende Fehler einer entmenschlichenden Politik durch die Diktatur des Marktes. Die verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen bekämen vor allem die Schwächsten zu spüren.



Zuvor hatte Chinas Staatschef Xi Jinping erklärt, sein Land habe umfassende Bemühungen unternommen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. US-Präsident Trump sprach dagegen erneut von einem "chinesischen Virus", das Peking auf die Welt losgelassen habe.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.