UNO-Generalkommissar Philippe Lazzarini (Archivbild) (AP Photo/John Minchillo)

Zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel betonte er, es müsse alles dafür getan werden, dies zu verhindern. Deutschland kündigte bereits weitere Hilfe an. Man werde bei dem Treffen einen substanziellen Beitrag zusagen, um die Menschen vor Ort und in der Nachbarschaft zu unterstützen, sagte Staatsminister Lindner. Seit elf Jahren litten die Syrer unter dem Bürgerkrieg. 500.000 seien gestorben, mehr als 15 Millionen auf humanitäre Hilfen angewiesen. Es brauche dringend eine politische Lösung, führte der Grünen-Politiker aus.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.