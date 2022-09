Armenien und Aserbaidschan

Zuletzt waren nach armenischen Angaben mehr als 40 eigene Soldaten bei Angriffen aus Aserbaidschan getötet worden. Aserbaidschan bezifferte seine Opfer auf 50. Eriwan zufolge haben aserbaidschanische Truppen Orte im Kernland von Armenien beschossen und nicht das seit Jahrzehnten umkämpfte Gebiet Berg-Karabach. Das Verteidigungsministerium in Baku sprach wiederum davon, dass ein großangelegter armenischer Sabotageversuch die Kämpfe ausgelöst habe. Auch die mit Aserbaidschan verbündete Türkei machte Armenien für die Gewalt verantwortlich. Trotz einer von Russland verkündeten Feuerpause hielten die Kämpfe weiter nach Angaben beider Seiten an. Die Kämpfe sind die schwersten seit dem Krieg zwischen den beiden Kaukasusrepubliken vor zwei Jahren, bei dem mehr als 6500 Menschen getötet wurden.

Der armenische Nationale Sicherheitsrat beschloss, Russland um Militärhilfe zu bitten. Moskau erklärte, man versuche die Situation zu deeskalieren. Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens.

Auch die USA und die Europäische Union forderten ein Ende der Kämpfe. Nach Angaben aus Brüssel wird Ratspräsident Michel, der seit Monaten in Gesprächen zwischen Eriwan und Baku vermittelt, mit beiden Konfliktparteien sprechen.

Die ehemalige DLF-Korrespondentin in Moskau, Gesine Dornblüth, sprach von einer Eskalation mit Ansage (Audiolink). Was der Auslöser der aktuellen Gefechte gewesen sei, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verifiziert werden. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass die Führung in Aserbaidschan den Moment der russischen Schwäche angesichts des Kriegs in der Ukraine ausgenutzt habe, um die Verhandlungsposition gegenüber Armenien beim Thema Berg-Karabach zu stärken.