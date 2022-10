Krisenstatt Haiti

Straßenszene in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince (Juli 2022) (dpa/Odelyn Joseph)

In einem Schreiben an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unterstrich er die Notwendigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen, um den Zugang zu Lieferungen und Dienstleistungen zu gewährleisten, die Verkehrsinfrastruktur zu sichern und die Bandengewalt zu bekämpfen. Damit solle die "Spirale der Instabilität" in dem Krisenstaat gestoppt werden, erklärte Guterres weiter. Die Regierung Haitis hatte die UNO zuvor offiziell um Hilfe gebeten, da die Polizei die Sicherheitslage nicht mehr bewältigen könne. In dem von extremer Armut geprägten Land sind Recht und Ordnung zusammengebrochen.

Banden bekriegen sich im Großraum der Hauptstadt Port-au-Prince und blockieren den Zugang zu Lieferungen im Hafen. In den vergangenen Wochen führten steigende Treibstoffpreise zu Protesten und Plünderungen. Im Juli des vergangenen Jahres war Präsident Moïse in seiner Residenz ermordet worden.

