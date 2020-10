Führende Politiker weltweit haben die Notwendigkeit stärkerer internationaler Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betont. Der Covid-19-Ausbruch sei die größte Krise der modernen Zeit, erklärte UNO-Generalsekretär Guterres beim virtuellen Weltgesundheitsgipfel "World Health Summit". Wenn Länder jedoch den Erkenntnissen von Wissenschaftlern folgten und zusammenarbeiteten, könne die Pandemie bewältigt werden.

Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Videobotschaft, die schnelle Ausbreitung des Virus habe weltweit für eine enorme Mobilisierung von Ressourcen und neuen Erfindungsgeist gesorgt. Dadurch sei es wahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit neue Testverfahren, Behandlungsmethoden und Impfstoffe gebe. Er warnte jedoch vor der Tendenz mancher Länder, Dosen eines möglichen Impfstoffs in großen Mengen zuerst für die eigene Bevölkerung zu reservieren. Stattdessen müsse es globale Regeln geben, verlangte der Bundespräsident. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte die Schaffung einer Gesundheitsunion der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 25.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 20.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)

+ Übersicht: die Beherbergungsverbote in den Bundesländern (Stand: 17.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.