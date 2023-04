Die Kämpfe im Sudan gehen weiter. (AP / Marwan Ali)

Guterres sagte in New York, Zivilisten müsse die Flucht oder der Zugang zu medizinischer Versorgung und Lebensmitteln ermöglicht werden. Ähnlich äußerte sich Außenministerin Baerbock auf Twitter. Sie habe auch mit dem deutschen UNO-Sonderbeauftragten für den Sudan, Perthes, gesprochen. Im Krisenstab tue die Bundesregierung zudem alles in ihrer Macht stehende, um den deutschen Staatsangehörigen in dem Land zu helfen. Die USA wollen weitere Soldaten in die Region entsenden, um im Bedarfsfall ihre Botschaft in Khartum evakuieren zu können.

Die Kämpfe im Sudan hielten heute an. Besonders betroffen waren weiterhin der Flughafen sowie das Generalkommando des Militärs in der Hauptstadt Khartum. Die sudanesischen Streitkräfte schlossen im Machtkampf mit der paramilitärischen RSF eine Verhandlungslösung aus. Es werde keine bewaffenten Kräfte außerhalb der regulären Armee geben, teilte das Militär mit. Verhandeln könne man nur über eine Kapitulation der RSF.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.