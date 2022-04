UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und Russlands Außenminister Sergej Lawrow (IMAGO/ITAR-TASS)

Man müsse Wege finden, um die Bedingungen für einen Dialog und für einen Waffenstillstand so schnell wie möglich zu schaffen, sagte Guterres bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow. Erneut forderte Guterres beide Seiten auf, humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung zu ermöglichen. In erster Linie müsse das menschliche Leid in der Ukraine verringert werden. Guterres will am Nachmittag noch mit Präsident Putin zusammentreffen.

Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: wichtiges Signal

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, nannte es ein wichtiges Signal, dass überhaupt ein Treffen zwischen Putin und Guterres zustandekommt. Heusgen sagte im Deutschlandfunk , Russland schätze die Vereinten Nationen grundsätzlich eher gering. Aber der russische Präsident fühle sich nun wohl doch von der internationalen Gemeinschaft unter Druck gesetzt, so dass er Guterres empfange.

