Massive nächtliche Angriffe im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen auf Stellungen der Hamas sind im Gazastreifen laut palästinensischen Angaben mehr als 300 Menschen getötet worden. (picture alliance / Anadolu / Doaa Albaz)

Guterres verlangte aber auch die bedingungslose Freilassung aller Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden.

Die israelische Regierung hatte die Luftangriffe auf verschiedene Ziele im Gazastreifen damit begründet, dass die militant-islamische Hamas in den Verhandlungen über eine Verlängerung der Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln blockiere. Die Armee rief die Bevölkerung in den Grenzregionen zu Israel auf, sich in Sicherheit zu bringen. Man werde mit aller militärischen Härte gegen die Hamas vorgehen, bis alle Kriegsziele erreicht seien.

Bei den nächtlichen Attacken wurden nach palästinensischen Angaben hunderte Menschen getötet und verletzt, darunter viele Zivilisten. Ein Sprecher der US-Regierung erklärte, dass Israel die USA vor den neuen Angriffen auf den Gazastreifen konsultiert habe. Dies bestätigte er in einer Sendung des US-Senders Fox News.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.