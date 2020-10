Die Vereinten Nationen haben an die Weltfrauenkonferenz in Peking vor 25 Jahren erinnert.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, bis heute würden Frauenrechte verweigert oder mit Füßen getreten. Die Corona-Pandemie bedrohe die fragilen Fortschritte bei der Gleichberechtigung. Weltweit gebe es eine Zurückdrängung der Frauenrechte. In der Corona-Pandemie hätten Frauen die Hauptlast zu tragen und seien die ersten, die ihre Jobs verlören.



Frauen und Mädchen würden bei Bildung und Einkommen immer noch benachteiligt, kritisierte Guterres. Viele würden Opfer von Gewalt, und zu viele Mädchen würden verheiratet, bevor sie 18 Jahre alt werden. Guterres rief dazu auf, Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu verwirklichen. Dies sei zum Wohl aller. Dazu seien auch Quoten notwendig. Das sei eine Frage der Menschenrechte, betonte er.



Die Vereinten Nationen haben nach Guterres Worten in diesem Jahr mit jeweils 90 Männern und Frauen auf Führungsebene Parität erreicht. Mit Blick auf die in Peking 1995 beschlossenen Aktionsplattform zu den Rechten von Frauen sagte er: "Lassen sie uns zu Ende führen, was sie damals angefangen haben."

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.