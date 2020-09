UNO-Generalsekretär Guterres hat die libysche Regierung aufgefordert, die Haftzentren für Migranten im Land zu schließen.

Nichts könne die fürchterlichen Bedingungen rechtfertigen, unter denen die Menschen dort festgehalten würden, erklärte Guterres. Er prangerte Folter und sexuelle Gewalt an. Teilweise würden Migranten auch dazu gezwungen, für Milizen zu kämpfen.



Nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen lebten Ende Juli mehr als 2.780 Menschen in den libyschen Zentren für Migranten. Mehr als ein Fünftel von ihnen waren minderjährig.



Libyen liegt auf einer der Haupttransit-Routen für Migranten. Die Europäische Union unterstützt die Küstenwache des Landes. Sie soll die Flucht der Menschen nach Europa verhindern und bringt aufgegriffene Migranten in die Lager.