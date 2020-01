UNO-Generalsekretär Guterres hat die Bedeutung eines politischen Prozesses für Libyen hervorgehoben. Für das Bürgerkriegsland gebe es keine militärische Lösung, sagte Guterres auf der internationalen Libyen-Konferenz in Berlin. Eine weitere Verschärfung des Konflikts müsse verhindert werden. Sonst drohten eine humanitäre Katastrophe und eine dauerhafte Spaltung des Landes.

Das Treffen im Kanzleramt findet unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen statt. Die Bundesregierung und die UNO hoffen, dass es zu einer Einigung über eine Festigung der Waffenruhe kommt. Der Entwurf der Abschlusserklärung sieht außerdem eine Selbstverpflichtung vor, nicht in den Libyen-Konflikt und die inneren Angelegenheiten des Landes einzugreifen.

Drittstaaten sollen nicht in Libyen eingreifen

Die Konferenz in Berlin ist die bislang größte dieser Art, die sich um Frieden in dem nordafrikanischen Land bemüht. Zu den Teilnehmern gehören unter anderen der türkische Staatschef Erdogan, Kreml-Chef Putin, Frankreichs Präsident Macron und US-Außenminister Pompeo. Auch die EU, die Arabische Liga und die Afrikanische Union haben Spitzenvertreter entsandt. Zum Schutz der Konferenz sind weite Teile des Regierungsviertels abgeriegelt worden. Mehrere Tausend Polizisten sind im Einsatz.



Vor dem offiziellen Teil kamen bereits Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas mit dem libyschen Premierminister Sarradsch und General Haftar zu bilateralen Gesprächen zusammen. Der türkische Präsident Erdogan appellierte an den Milizenführer, die Kämpfe in Libyen einzustellen. Dies sei Voraussetzung für einen weiteren politischen Prozess, sagte Erdogan. Ankara unterstützt im libyschen Bürgerkrieg die von der UNO anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Sarradsch.

Borrell: Europa muss mehr tun

US-Außenminister Pompeo forderte neben einem Waffenstillstandsabkommen auch einen wirksamen Überwachungsmechanismus. Russlands Präsident Putin äußerte sich zuversichtlich, dass es eine Lösung für Libyen geben könne. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, wenn die Konferenz erfolgreich einen Waffenstillstand beschließen sollte, müssten sich die Europäer viel stärker engagieren als in der Vergangenheit.