Besuch in Mogadischu

Für den Besuch des UNO-Generalsekretärs Guterres in Mogadischu wurden zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. (AFP / HASSAN ALI ELMI)

Guterres sagte in der Hauptstadt Mogadischu, fast fünf Millionen Menschen in Somalia könnten ihre Versorgung mit Lebensmitteln akut nicht sicherstellen. Er bezog sich auf die Folgen der Dürre, der Klimaveränderung sowie der politischen Konflikte und des Bürgerkriegs in dem Land.

Nach einem Aufruf der Vereinten Nationen an die internationale Gemeinschaft, Spenden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro zusammenzubringen, kamen laut Guterres bislang nur 15 Prozent dieser Summe zusammen. Nach Schätzungen der UNO wird in naher Zukunft die Hälfte der Menschen in Somalia auf humanitäre Hilfe angewiesen sein.

