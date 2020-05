Zum heutigen Tag der Artenvielfalt hat UNO-Generalsekretär Guterres deren weltweite Bedeutung hervorgehoben.

Er sagte in einer Videobotschaft, die biologische Vielfalt trage dazu bei, Klimastörungen abzumildern, Ernährungssicherheit zu gewährleisten und gegen Pandemien vorzubeugen. Guterres rief dazu auf, beim Wiederaufbau nach der Corona-Krise eine bessere Welt mit einem besseren Schutz der biologischen Vielfalt zu schaffen. Die EU-Kommission hatte in dieser Woche angekündigt, zum Schutz der Artenvielfalt die Lebensmittelproduktion umzustellen.



Der Chef-Lobbyist des Bayer-Konzerns, Berninger, sagte im Deutschlandfunk, um Biodiversität und zugleich Nahrungsmittelsicherheit herzustellen, sei eine wissenschaftsbasierte Agrarwende nötig. Dazu müssten unter anderem Saatgut und Pflanzenschutzmittel so verändert werden, dass sie weniger negative Umweltauswirkungen hätten.