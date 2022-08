Überschwemmungen in Pakistan

UNO-Generalsekretär Guterres spricht von beispielloser Klimakatastrophe

UNO-Generalsekretär Guterres reist kommende Woche nach Pakistan. Wie sein Sprecher in New York mitteilte, will sich Guterres ein Bild von der "beispiellosen Klimakatastrophe" machen. Die UNO benötigt nach eigenen Angaben Spenden für die Fluthilfe in Pakistan in Höhe von 160 Millionen US-Dollar.

31.08.2022