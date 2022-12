Zehntklässlerinnen in einer weiterführenden Mädchenschule, fotografiert im November 2021. Sie dürfen seit ein paar Monaten nicht mehr zur Schule gehen; nun ist Frauen in Afghanistan auch der Weg zum Studium versperrt. (picture alliance / dpa / TASS / Alexandra Kovalskaya)

Das Verbot verstoße nicht nur gegen die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen, sondern gefährde auch die Zukunft des Landes. Er rief die Behörden in Afghanistan auf, den Zugang zu Bildung auf allen Ebenen zu gewährleisten. Die radikal-islamischen Taliban hatten gestern mitgeteilt, dass Studentinnen die Universitäten künftig nicht mehr besuchen dürfen. Das Bildungsministerium setzt damit nach eigenen Angaben einen Kabinettsbeschluss um. Zuvor hatten die Taliban bereits Schülerinnen den Besuch weiterführender Schulen verboten. Die Taliban sind in Afghanistan seit August 2021 wieder an der Macht. Ihre Regierung wird international nicht anerkannt.

