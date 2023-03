Guterres und Selenskyj in Kiew. (AP)

Guterres sprach sich nach dem Treffen für einen gerechten Frieden in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen aus. Dabei müsse die Souveränität der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen wiederhergestellt werden. Bis dahin bemühe sich die UNO weiterhin, das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern und die globalen Folgen des Krieges zu minimieren, fügte Guterres hinzu.

Der UNO-Generalsekretär betonte auch die Bedeutung des internationalen Getreideabkommens. Die Ukraine habe bereits 23 Millionen Tonnen Getreide exportiert. Dadurch seien Lebensmittelpreise in der Welt gesunken, und die globale Ernährungslage habe sich verbessert. Daher müsse das Abkommen dringend verlängert werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.