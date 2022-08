UNO-Generalsekretär Guterres und der türkische Präsident Erdogan (Archivbild) (AP)

UNO-Generalsekretär Guterres trifft am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und das türkische Staatsoberhaupt Erdogan in der Ukraine. Geplant sei ein Treffen in Lwiw, sagte ein UNO-Sprecher in New York. Unter anderem wolle

Guterres mit Selenskyj über das Atomkraftwerk Saporischschja und eine politische Lösung für den Ukraine-Konflikt sprechen. Danach werde der UNO-Generalsekretär

nach Odessa ans Schwarze Meer weiterreisen und einen Hafen besuchen. Im Anschluss ist im türkischen Istanbul ein Gespräch im Koordinationszentrum zur Überwachung von Getreideexporten vorgesehen.

Bei erneuten Explosionen auf der Halbinsel Krim sind nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums ein militärisches Lagerhaus sowie zivile Infrastruktur beschädigt worden. Das Ministerium sprach von einem "Sabotage-Akt". Krim-Verwaltungschef Aksjonow erklärte, es laufe eine Evakuierungsaktion zum Schutz der Bevölkerung.

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprach wörtlich von einer "Entmilitarisierung", die im Gange sei. Erst vor einer Woche hatte es schwere Explosionen auf einem russischen Militärstützpunkt auf der Krim gegeben.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.