UNO-Generalsekretär Guterres und der türkische Präsident Erdogan (Archivbild)

UNO-Generalsekretär Guterres trifft am morgigen Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und das türkische Staatsoberhaupt Erdogan in der Ukraine. Geplant sei ein Treffen in Lwiw, sagte ein UNO-Sprecher in New York. Unter anderem wolle Guterres mit Selenskyj über das Atomkraftwerk Saporischschja und eine politische Lösung für den Ukraine-Konflikt sprechen. Das türkische Präsidialamt Ankara teilte mit, auf dem Dreiertreffen in Lwiw werde unter anderem die Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf diplomatischen Wege erörtert.

UNO-Generalsekretär Guterres wird nach Angaben seines Sprechers auch ans Schwarze Meer nach Odessa reisen und dort den Hafen besuchen. Dabei dürfte es um die Verladung von Weizen gehen. Im Anschluss ist im türkischen Istanbul ein Gespräch im Koordinationszentrum zur Überwachung von Getreideexporten vorgesehen.

