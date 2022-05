UNO-Generalsekretär Guterres (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa )

Zivilisten und zivile Infrastruktur müssten nach dem Völkerrecht verschont bleiben, ließ Guterres einen seiner Sprecher verlauten. In der Schule sollen viele Menschen Schutz vor den Gefechten in der Ostukraine gesucht haben. Zunächst hatte der Gouverneur der Region Luhansk, Haidai, per Messengerdienst Telegram mitgeteilt, es habe wahrscheinlich 60 Tote gegeben. Dies bestätigte Präsident Selenskyj kurze Zeit später.

Der Sprecher der Vereinten Nationen forderte ein Ende des Krieges. Frieden müsse im Einklang mit der Charta der UNO und dem Völkerrecht geschaffen werden. Die UN und deren Partner in der Ukraine würden weiterhin jene unterstützen, deren Leben durch den Krieg erschüttert worden sei.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.