Nahost-Konflikt

Eine im Bau befindliche israelische Siedlung im Westjordanland (Archivbild) (dpa / picture alliance / Abed Al Hashlamoun)

Sein Sprecher erklärte in New York, die Siedlungen stellten eine eklatante Verletzung des Völkerrechts dar. Sie seien zudem ein großes Hindernis für die Verwirklichung einer tragfähigen Zwei-Staaten-Lösung und eines gerechten, dauerhaften und umfassenden Friedens. Ein Ausbau der illegalen Siedlungen sei Ursache für die Spannungen und die Gewalt in der Region und verschärfe die humanitäre Notlage im Westjordanland.

Die Pläne für die Genehmigung von 4.560 Wohneinheiten an verschiedenen Orten des Palästinensergebiets stehen für diese Woche auf der Tagesordnung des zuständigen Obersten Planungsrates Israels. Rund 1.330 Wohnungen davon sollen engültig genehmigt werden. Die meisten Staaten betrachten die jüdischen Siedlungen, die auf dem von Israel im Nahostkrieg 1967 eroberten Land errichtet wurden, als illegal.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.