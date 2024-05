Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres (Archivbild vom Februar 2024). (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)

Er verurteile das israelische Vorgehen, bei dem zahlreiche unschuldige Zivilisten getötet worden seien, schrieb Guterres auf der Online-Plattform X. Dieser Horror müsse aufhören. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine Untersuchung des Angriffs an. Er sagte im Parlament in Jerusalem, trotz aller Bemühungen, zivile Opfer zu verhindern, habe es einen tragischen Fehler gegeben. Die israelische Armee hatte erklärt, sie habe eine Einrichtung der Terror-Organisation Hamas beschossen. Vermutlich seien in der Folge Zelte in dem Lager in Brand geraten.

Nach palästinensischen Angaben wurden bei dem Luftangriff 45 Menschen getötet.

