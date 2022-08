Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine - unweit gibt es offenbar Angriffe der russischen Armee (IMAGO/Ukrinform)

Hintergrund sind die Kampfhandlungen rund um das Atomkraftwerk Saporischschja. Hier habe es in den vergangenen Tagen keine Deeskalation gegeben, sondern Berichte über weitere zutiefst besorgniserregende Vorfälle, sagte Guterres am Rande einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York.

Das größte Kernkraftwerk Europas im Süden der Ukraine steht seit Monaten unter russischer Kontrolle und ist seit dem Wochenende mehrfach beschossen worden. Dabei wurde es teils beschädigt, die kritische Infrastruktur soll aber weiter intakt sein. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld.

