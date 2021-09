Die internationale Gemeinschaft droht ihr Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge deutlich zu verfehlen.

Demnach ist eine Erderwärmung um 2,7 Grad absehbar. Damit werde das Versprechen gebrochen, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu verfolgen. Die Nationen müssten ihre Klimaanstrengungen dringend verdoppeln, wenn sie einen globalen Temperaturanstieg über 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts verhindern wollten. Eine Schlüsselrolle komme den G20-Staaten zu, die für 75 Prozent aller Emissionen verantwortlich seien. In dem Bericht wurden die nationalen Klimaschutzverpflichtungen von 191 Ländern bewertet.



UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, die Welt befinde sich vor der Klimakonferenz in Glasgow im November auf einem "katastrophalen Weg". Es drohe der massive Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen, wenn die gesetzten Ziele nicht erreicht würden.



US-Präsident Biden sagte, man habe nicht mehr viel Zeit. Es müsse jetzt gehandelt werden. Biden äußerte sich nach einer Videokonferenz mit mehreren europäischen Regierungschefs und EU-Vertretern. Die Konferenz sollte zur Vorbereitung auf das Treffen in Glasgow dienen.

