UNO-Generalsekretär Guterres sieht in den Demonstrationen junger Menschen für mehr Klimaschutz einen Weckruf. Deren Engagement sei unverzichtbar, damit seine Generation die richtigen Weichen stellle. Er setze große Hoffnung in die weltweite Bewegung der Aktivisten.

Die Menschheit sei mit der Natur im Krieg und die Natur schlage zurück, sagte Guterres anlässlich des heutigen Internationalen Tags des Friedens. Der UNO-Generalsekretär verwies darauf, dass sich die Wissenschaftler darin einig seien, dass die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden müsse. Ziel sei es, bis spätestens zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein, erklärte Guterres.



In New York findet heute der UNO-Jugendklimagipfel statt. Dort hatten sich gestern mehrere zehntausend Menschen - unter ihnen schwedische Aktivistin Thunberg - zu Protesten versammelt. Sie forderten einen Richtungswechsel in der Klimapolitik. Thunberg wird am Nachmittag auch an dem UNO-Treffen teilnehmen.