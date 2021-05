UNO-Generalsekretär Guterres will in einer zweiten Amtszeit große globale Probleme wie den Klimawandel sowie Armut und Ungleichheit bekämpfen. Er sei der festen Überzeugung, dass es gerade einen Wendepunkt in der Geschichte gebe, an dem man Länder und Völker vereinen und die ganze Welt für eine gemeinsame Sache mobilisieren könne, sagte Guterres in seiner Bewerbungsrede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

In der näheren Zukunft würden auch die Corona-Krise und die Impf-Kampagnen in den Entwicklungsländern ein Schwerpunkt seiner Arbeit bleiben, fügte er hinzu.



Die Wiederwahl des Portugiesen Guterres, der die UNO seit 2017 führt, gilt als wahrscheinlich. Bislang wurde von keinem Land ein anderer Bewerber nominiert. Die neue Amtsperiode des Generalsekretärs beginnt Anfang 2022 und dauert fünf Jahre.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.