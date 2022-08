UNO-Generalsekretär Guterres auf der Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York. (AP/Mary Altaffer)

Dass die Kämpfe schon ein halbes Jahr andauerten, sei ein trauriger Meilenstein, sagte Guterres in einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar hätten unzählige Menschen Familienmitglieder, Freunde und Angehörige verloren.Tausende Zivilisten seien getötet oder verletzt worden, darunter auch Kinder.

Zu der Sondersitzung des Sicherheitsrats war der ukrainische Präsident Selenskyi per Video zugeschaltet. Trotz der russischen Bedrohung feiere die Ukraine heute ihren Unabhängigkeitstag, betonte Selenskyj. Zugleich warnte er vor weiteren Kämpfen um das Atomkraftwerk Saporischschja. So schnell wie möglich müsse die Internationale Atomenergiebehörde IAEA die Kontrolle über das russische besetzte Kraftwerk übernehmen – und zwar dauerhaft.

Vertreter der IAEA und der russischen Atomenergiebehörde Rosatom hatten heute miteinander über eine mögliche Inspektion des Kraftwerks gesprochen. Dabei machte Moskau den Zugang der internationalen Experten von der militärischen Lage abhängig,

Diese Nachricht wurde am 24.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.