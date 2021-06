UNO-Generalsekretär Guterres hat die Europäische Union aufgefordert, sich weiter für Werte der Aufklärung wie Vernunft und Toleranz einzusetzen.

Diese seien der wichtigste Beitrag zur Zivilisation, sagte Guterres bei einem Besuch der EU-Kommission in Brüssel. Er warnte vor dem Risiko einer post-aufklärerischen Zeit. Zudem gebe es eine Vervielfältigung verschiedener Formen der Irrationalität, und zwar Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, antimuslimischer Hass.



Guterres nimmt morgen an einer Sitzung des Europaparlaments und auch am EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs teil.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.